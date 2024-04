Giorgia e Elly | due donne leader alle prese con i vizi maschili della politica Una con l’elmetto | l’altra no

(Di giovedì 11 aprile 2024) Più di una voltaMeloni ha detto che una donna deve faticare il doppio di un uomo per ottenere una gratifica. “Una donna deve fare ogni cosa due volte meglio di un uomo per essere giudicata brava la metà“. E se una donna si trova al vertice di un partito, quanta fatica le spetta? Non parliamo qui del consenso, che si misura in sondaggi, voti, applausi, calore umano dei sostenitori. Oggi si discute nuovamente di “questione morale” nei partiti, un tema ciclicamente ritornante nel post-Tangentopoli. E vi sono duea guidare i due maggiori partiti italiani, uno di destra e uno di sinistra. Ma attenzione: la questione più che morale potrebbe essere legata al modo maschile di fare. Nel senso che se una donnadeve faticare il doppio è anche doppiamente esposta a pericoli e tali pericoli ...

La segretaria del Partito democratico ricorda alla Camera tutte le giravolte di Giorgia Meloni : "Si è accorta che Putin non è un sincero democratico e che per recuperare l'evasione servono controlli ... (fanpage)

Ppe e Meloni danno il via libera. Ma il patto sui migranti è un flop - Il Pd rifiuta di mettere la faccia su provvedimenti che smantellano il diritto di asilo. Ma una maggioranza c’è. E indica che l’Unione europea continua a spostarsi a destra ...editorialedomani

Sondaggi politici, Pd e M5s perdono voti mentre cresce tutto il centrodestra - La polemica che si è accesa tra dem e Cinque stelle dopo il caso Bari fa scendere i consensi di Pd e M5s, ma non frena il gradimento dei due leader dell'opposizione ...fanpage

"Meloni si dimette in autunno per non pagare il prezzo dell'austerità" - "Alle Europee faremo il 4,2%. Meloni si dimetterà in autunno. Salvini scomparirà. Conte sta superando i mestieranti della politica in modo eccellente. Renzi ha fallito". Cateno De Luca, leader della L ...affaritaliani