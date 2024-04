Ginnastica serie A La Virtus alla Final Six

(Di giovedì 11 aprile 2024) LaPasqualetti ha strappato da prima della classe il pass per laSix del 26 maggio dial Pala Wanni di Firenze. La squadra maceratese ha chiuso il cammino con 487.850 punti, quindi Gymnastic Romagna Team (487.250),Pro Carate (484.750), Spes Mestre (478.100), PalestraFerrara (472.850) e Giovanile Ancona (472.150). Nell’ultima gara la formazione maceratese ha chiuso alle spalle della Pro Carate (244.850) conquistando 244.500 punti, al terzo posto si è classificata la Gymnastic Romagna Team con 244.350 respingendo l’assalto della Spes Mestre, che ha chiuso la prova al quarto posto con 238.900. "È stata una bella lotta con me stesso – dice Matteo Levantesi (foto) dellaPasqualetti Macerata – perché pochi giorni prima avevo rimediato ...

