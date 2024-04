Giancarlo Cangiano vincitore del Premio Ussi ‘Blue Forum’ 

(Di giovedì 11 aprile 2024), presidente del Porto turistico di Capri e in passato pluricampione mondiale di offshore, è ildel(Unione stampa sportiva italiana) Blue Forum per l’attenzione e la valorizzazione della risorsa mare e i risultati dell’attività imprenditoriale e manageriale legata all’economia del mare. Il premio è stato assegnato oggi adal presidente nazionale dell’USSI – Unione stampa sportiva italiana Gianfranco Coppola nell’ambito del 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum “Investiamo nell’Economia del Mare” e della Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara 2024 jn corso di svolgimento da ieri e fino a sabato 13 aprile nella suggestiva location di Villa Irlanda a Gaeta. Il riconoscimento fa seguito ad altri due premi nazionali, il Blue ...

I Parlamentari della 19a legislatura: i nomi di tutti i senatori e deputati. Elenco completo: ...Federico CAIATA Salvatore CALDERONE Tommaso Antonino CALOVINI Giangiacomo CANDIANI Stefano CANGIANO ...GIAGONI Dario GIANASSI Federico GIGLIO VIGNA Alessandro GIORDANO Antonio GIORGETTI Giancarlo ...

