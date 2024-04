Giallo di Aosta | fermato in Francia il fidanzato della ragazza uccisa nella chiesa diroccata

(Di giovedì 11 aprile 2024) Si chiama Teima Sohaib ha 21 anni è nato in Italia e di origine egiziana il sospettato dell’omicidio di una 22enne francese in Valle d’. La notizia è stata data dal procuratore di Grenoble. Il 21enne doveva essere processato nelle prossime settimane per atti di violenza avvenuti nei mesi scorsi ai dannitrovata mortachiesettain mezzo ai boschi. Era ricercato nel sude in Italia. Ildi: tanti aspetti ancora inspiegabili Il giovanedalla Gendarmerie per il momento deve rispondere solo dell’accusa di “violazione del controllo giudiziario”. Le procure die di Grenoble hanno anche aperto un’inchiesta per l’omicidio ...

Il sospettato per l'omicidio della ragazza trovata morta nei boschi vicino ad Aosta è già a processo per atti di violenza sulla vittima . E' quanto riportano i giornali francesi Le Dauphiné Libéré e ... (quotidiano)

Aosta, chi è il fidanzato italiano della ragazza morta arrestato: era già a processo per violenze contro di lei - La caccia all'uomo per trovare il fidanzato della ragazza francese di 22 anni il cui corpo è stato rinvenuto in una chiesetta diroccata vicino Aosta è finita mercoledì ...leggo

Il Giallo di La Salle, il sospettato arrestato in Francia - Si è conclusa stasera a Lione la caccia ad un giovane di 21 anni, nato in Italia e di origini egiziane, sospettato di aver ucciso la ventiduenne francese trovata morta in una chiesetta diroccata in Va ...ansa