GialappaShow in Video | Sensualità a Corte ep 1 10 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mercoledì 10è andata in onda la prima puntata della terza stagione di. Qui gli ospiti e il cast del programma. Come sempre uno dei momenti più attesi è stato il primo episodio della nuova stagione diche ha confermato il suo cast abituale con alcune guest star di rilievo come Stefano Accorsi. Jean Claude: Marcello Cesena Madre: Simona Garbarino Madrina: Mauro Pirovano Cassandra: Marcella Silvestri Amanti di Jean Claude: Batman/Renato: Fabrizio Lo Presti Dart Fener/Stefano: Fabrizio Lo Presti Diabolik/Armando: Fabrizio Lo Presti Robin Hood/Titti: Fabrizio Lo Presti Wonder Woman/Daiana/Ettore: Fabrizio Lo Prestiep.1