Ghostbusters – Minaccia Glaciale | la recensione | un glaciale soffio nostalgico

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’epoca cinematografica che oggi stiamo vivendo è rappresentata e costellata dai remake. Negli ultimi anni, davanti ai nostri occhi, ne sono passati veramente tanti, desiderosi di rilanciare sul grande schermo i temi ed i personaggi, che per decenni hanno accompagnato la crescita di numerose generazioni di ragazzi, oggi cresciuti. La stessa illusione non è però presente nelle generazioni attuali, le quali sembrano non farsi più sorprendere da quelle storie cariche di fantasia ed ingegno. Se da una parte, questo è largamente vero, dall’altra, è anche vero che queste operazioni commerciali volte a riproporre le grandi glorie del passato, non riescono a rievocare quella grandezza espressiva molto più in mostra nei precedenti capitoli di un franchise. È il caso dei Ghosbusters: gli amici acchiappafantasmi che nel corso degli anni abbiamo tanto amato e che ci hanno fatto compagnia nelle ...