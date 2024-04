Ghostbusters – Minaccia glaciale | la recensione | umorismo ibernato

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il film:: Frozen Empire), 2024. Regia: Gil Kenan. Cast: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O’Connor, Logan Kim, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, William Atherton. Genere: commedia, azione, fantascienza. Durata: 115 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Una forza demoniaca si abbatte nuovamente su New York, costringendo due generazioni dia unire le forze. A chi è consigliato? Ai fan del franchise, in particolare della serie animata degli anni Ottanta e del legacyquel del 2021. “For Harold”, recitava l’inizio dei titoli di coda di: Legacy, il terzo film del filone principale del ...