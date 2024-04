Gentiloni | ' l' inflazione continuerà la traiettoria in calo'

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Da ottobre l'è scesa fino al 2,4% a marzo, secondo il dato di Eurostat, e ci aspettiamo chequestanel prossimo trimestre". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolonella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. "Nel complesso, rimaniamo fiduciosi che l'a diminuire", ha sottolineato. Già ilraggiunto con l'ultima stima flash di Eurostat, ha spiegato, "nel complesso è una buona notizia per le famiglie di tutta Europa" ed è un "bene per un rafforzamento dell'attività economica nella seconda metà dell'anno che prevediamo". "Riteniamo che vi siano ovviamente rischi sia al ribasso che al rialzo per le prospettive di. Nello scenario ...

Gentiloni, Next Generation Eu non può essere una parentesi - Le sfide per la transizione green e digitale sono "troppo grandi perché un Paese possa affrontarle da solo. Ecco perché dobbiamo pensare e agire in modo europeo". "L'Ngeu ha mostrato come si può fare.ansa