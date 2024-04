Genova | la Dda indaga su due conti all' estero usati per scommettere clandestinamente sulle partite

(Di giovedì 11 aprile 2024)all’per pagare i debiti con gli usurai. È l’ipotesi investigativa su cui sta lavorando la Direzione distrettuale antimafia dinell’inchiestascommesse clandestine che giravano su alcune chat di WhatsApp. Per orasono due ia essere al centro degli accertamenti del pubb

usura , esercizio abusivo di scommesse , associazione a delinquere e autoriciclaggio. Sono i reati contestati a nove persone destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per ... (ilgiornaleditalia)

L’uomo che secondo la Procura era l'emissario dei clan siciliani in Liguria è stato estradato dalla Spagna e si trova nel carcere di Marassi, dove potrebbe essere sentito a breve dagli inquirenti. ... (ilgiornaleditalia)

Bonus cinghiali, Ugolini (M5s): Per una manciata di voti - In merito alla polemica circa la recente delibera di Regione Liguria sollevata da alcune associazioni di animalisti, che prevede vari “bonus” per l’abbattimento di cinghiali selvatici, si esprime anch ...ligurianotizie

Non sanno l'italiano ma prendono Rdc, scoperta truffa 300mila euro - Genova - I finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria 32 persone di nazionalità rumena che "indebitamente", hanno percepito il reddito di cit ...primocanale

Tito e Vinni - A tutto ritmo a Enna - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Enna (Enna). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, cas ...mymovies