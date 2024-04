(Di giovedì 11 aprile 2024) Squadra che vince non si cambia. Una delle regole più antiche del calcio sembra valere anche fuori dal campo. O per lo meno così sembra pensarla...

Il Genoa sta ancora pensando alla partita persa contro l’Inter per 2-1 a San Siro, soprattutto al calcio di rigore assegnato per il contatto (non-contatto) tra Barella e Frendrup. Le polemiche, ... (webmagazine24)

Gudmundsson il prezzo da pagare (salato) per il Genoa per arrivare a un giocatore di proprietà dell’Inter che tanto bene sta facendo in questo campionato. Oppure, se l’Inter spingesse forte per ... (webmagazine24)

Genoa, in estate si torna a Fassa: confermato il ritiro estivo - Squadra che vince non si cambia. Una delle regole più antiche del calcio sembra valere anche fuori dal campo. O per lo meno così sembra pensarla il Genoa che,.calciomercato

ELKANN, Per la Juve è anno zero, Giuntoli prepara il futuro - La squadra punta a tornare in Champions League e ha già confermato la sua presenza al Mondiale per Club allargato della Fifa nell'estate del 2025. Con un maggiore focus sui giovani talenti della sua ...firenzeviola

Genoa, dopo Dragusin altri due rossoblù nel mirino del Tottenham - Il Tottenham sembra averci preso gusto. Dopo essersi assicurati a gennaio il cartellino di Radu Dragusin gli Hotspurs starebbero meditando di lanciare in estate.calciomercato