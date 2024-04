Il Genio eclettico di Jean Cocteau in mostra alla Collezione Peggy Guggenheim | VIDEO - L'esposizione "Jean Cocteau. La rivincita del giocoliere" è la prima retrospettiva mai realizzata in Italia dedicata all’artista francese e sarà aperta al pubblico dal 13 aprile al 16 settembre ...veneziatoday

Genio eclettico e molteplice: Jean Cocteau nostro contemporaneo - Un artista può essere molto eclettico e questo non era stato molto compreso all’epoca. E poi c’è anche il tema dell’omosessualità e dunque oggi credo che sia una figura da far rivivere e da far capire ...askanews

Italo Rota, architetto geniale ed eclettico: direttore creativo di Class e cultore della AI - L’ecletticità del suo Genio aveva portato l’architetto Italo Rota, morto sabato 6 aprile a Milano, anche a organizzare mostre straordinarie come Option of Luxury per i 25 anni di Class Editori. Da all ...milanofinanza