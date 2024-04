Gaza | portavoce Unicef | “In ospedale un bambino di 7 anni che per settimane ha mangiato solo erba”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

"Sono all'di Al Aqsa a Deir Al Balah. Dietro di me c'è Omar, ha 7. È arrivato dal nord due giorni fa e sta ricevendo cure per la malnutrizione. È stato portato da sua nonna, dopo essersi separato dai suoi genitori e ha trascorso le ultimemangiando soltanto. È in preda a terribili dolori ed èuno delle centinaia di bambini qui all'di Al Aqsa, al centro della Striscia, curato per malnutrizione. Questi bambini hanno fame. Non hanno accesso al cibo e alle cure nutrizionali di cui hanno bisogno. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco adesso". Lo racconta Tess Ingram,, in un video che ha postato sul profilo dell'.