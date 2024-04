Gaza | l’esperto Goren | «Netanyahu ha i giorni contati | presto elezioni anticipate L’Iran? Aspetta la fine dei negoziati per agire» – L’intervista

(Di giovedì 11 aprile 2024) Israele non poteva non lanciare un’offensiva militare contro Hamas dopo l’affronto del 7 ottobre. Al contempo l’obiettivo proclamato dal governo all’alba di quell’operazione di «sradicare» l’organizzazione islamista era di fatto fuori dalla sua portata. Nimrodlo spiegò chiaramente a Open già pochidopo il 7 ottobre. Sei mesi dopo, il ritiro di una parte consistente delle truppe israeliane dalla Striscia è il sintomo del riconoscimento da parte del governo di questa semplice, quanto inconfessabile, verità? O più concretamente l’effetto delle pressioni sempre più intense degli Usa a porrealla carneficina nella Striscia? O ancora della necessità di concentrare gli sforzi su una minaccia ora più impellente, quella sbandierata dal? O tutte e tre le cose insieme? E se davvero la guerra è vicina al ...

Gaza, Hamas presenterà una proposta per il cessate il fuoco - Il Wall Street Journal riporta la decisione di Hamas di avanzare una proposta per raggiungere una tregua nel conflitto a Gaza Il Wsj ha reso noto che il gruppo palestinese sarebbe pronto per ...notizie

Gaza, Hamas presenterà road map per arrivare a una tregua. Ma resta il nodo ostaggi - (Adnkronos) – Hamas ha respinto in buona parte il piano americano per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza. Lo hanno indicato mediatori citati dal Wall Street Journal, secondo cui il movimento palest ...meridiananotizie

McDonald's riacquista il franchising in Israele dopo i boicottaggi - L'azienda si riprenderà 225 punti vendita dopo che il franchising è diventato un punto di riferimento per le proteste contro la guerra di Gaza. La casa madre ha dichiarato che il franchising ...gamberorosso