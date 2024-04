Garmin f?nix 7X Pro in Nepal

Garmin fenix 7X Solar, prezzo crollato: minimo storico e sconto spaziale - Lo smartwatch a ricarica solare e super resistente di Garmin è in promo con uno sconto del 35% e al minimo storico. Ecco tutte le funzionalità e quanto costa.tecnologia.libero

Canali, a Milano la nuova boutique in Pietro Verri - In occasione della Milano Design Week Canali inaugura la sua nuova boutiqe nel centro di Brera, in via Pietro Verri, uno spazio che lega moda e design.iconmagazine

Agli smartwatch d’ultima generazione non basta la mappa per orientarsi, vogliono visibilità sull’ambiente circostante - Il top degli smartwatch per corsa e escursionismo. Con ricarica solare e torcia a LED integrata, offre sicurezza e prestazioni ottimali in ogni situazione.iconmagazine