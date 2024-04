Gaeta “Autismo | costruiamo il futuro” | il convegno promosso dal Comune e Liberautismo VIDEO

Successo per la 8a edizione di “Sulle ali del blu” - CASSINO – “Sulle ali del blu” è il titolo della manifestazione organizzata dall’associazione “I colori dell’Autismo” in collaborazione con l’Asl di Frosinone ed il 1° Istituto comprensivo, con il ...ilpuntoamezzogiorno

La struggente storia del senza tetto che non vuole farsi operare per non lasciare i cani - Daniele è un senza fissa dimora che vive da anni a Napoli e sta attraversando un momento delicato perché deve sottoporsi a un’operazione chirurgica. L’intervento è in programma il 4 aprile all’Ospedal ...altovicentinonline

"Io, Federico e l'Autismo. Per capire mio figlio, sono entrato nel suo mondo" - A metà degli anni '90, ero felicemente coinvolto nella costruzione della mia famiglia che oltre me e mia moglie, era costituita da due figli gemelli, un bambino ed una bambina, e dal piccolo Federico.informazione