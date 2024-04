G7 | Perego Amazon | “L’intermodalità è cruciale per i trasporti”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 apr. (Adnkronos) – ?supporta le economie del G7 e riconosce l?importanza di essere un partner solido e affidabile per i governi che ne fanno parte. Siamo orgogliosi di prendere parte ad un dibattito di così alto livello sul futuro dell?intermodalità. Tra il 2010 e il 2021, abbiamo investito 1.276 miliardi di dollari e creato oltre 1,3 milioni di posti di lavoro di qualità nei Paesi del G7. In Italia, abbiamo investito quasi 17 miliardi di euro dal 2010, costruendo una rete logistica di quasi 60 siti da Nord a Sud e abbiamo creato 18.000 posti di lavoro a tempo indeterminato?. Lo ha detto Stefano, vicepresidente diOperations e Global Services intervenendo oggi a Milano in occasione dell?evento collaterale del G7 ?Mobilità e sfide future, tra sviluppo delle reti e crescente instabilità globale?. Nel panel ...