Futsal Velez | Pro Patria in finale senza tre pedine

(Di giovedì 11 aprile 2024) La ProSan Felice scoprirà stasera il suo avversario nelladi Coppadi sabato alle 18 a San Lazzaro: alle 21 a Guastalla si sfidano il Saturno e il Forlì nell’altra semi. In ogni caso la squadra di coach Greco arriverà decimata visto che ieri il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata Garofalo (espulso a Cesenatico in semi), Salerno e Asmaoui, entrambi diffidati e ammoniti. Intanto in C1 è stata ufficializzata la data di sabato 13 per il playout in gara secca del Montale, che alle 15 giocherà a Imola sul campo del Rossoblù Imolese, mentre laplayoff Sassuolo-X Martiri del 20 a Palagano sarà ufficiale solo col ripescaggio del Villafontana in B, non ancora messo nero su bianco dalla Figc.

LEM: confira os resultados da abertura dos Campeonatos Municipais de Futsal - Campeonatos Municipais de Futsal: 74 equipes participam das competições, que tem um total de R$ 25 mil em premiação ...falabarreiras

Futsal, si gioca stasera alle 20.15. Mc già salvo in campo a Lecco . La prima gara dopo il duplice addio - Il Modena Cavezzo si prepara per affrontare il tris di gare decisive in Serie A2 Elite, iniziando stasera contro Lecco. Con cambi in vista per la prossima stagione, il team si impegna per chiudere al ...ilrestodelcarlino

Vélez Camaquã conhece seus adversários no Campeonato Gaúcho de Futsal da Série C - Após a estreia na Taça Farroupilha de Futsal com vitória em casa diante do União Parobé por 4 a 3 em sua primeira partida como profissional, o Vélez ...cliccamaqua.br