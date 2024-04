Furlani | «Rimpianti per la seconda stella? L’anno prossimo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024) Giorgiosi proietta già alle prossime stagioni del Milan. Prima della partita con la Roma in Europa League guarda anche al campionato su Sky Sport. CAMPIONATO – Giorgionon si nasconde sull’obiettivo rossonero. Già da quest’anno guardavano allo Scudetto, dalancora di più dopo il risultato dell’Inter: «Laper il Milan,? Tutti gli anni dobbiamo fare una squadra competitiva. Dobbiamo provare a vincere, non ci riesce sempre. Ci riproveremo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...