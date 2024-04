Furgone perde il portellone posteriore lungo la “Flacca” | tragedia sfiorata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024ieri sera a Sperlonga; i Carabinieri del N.O.R.M. di Terracina sono intervenuti sul luogo di un incidente stradale avvenutola via. I militari constatavano che un Camion-frigo, in marciala trafficata arteria,va lo se parte del carico che si riversava sulla sede stradale. Il tutto senza che il guidatore del mezzo si accorgesse di nulla. Qualche secondo dopo un’autovettura in transito veniva investita in pieno dal grosso oggetto metallico. L’autovettura rimaneva gravemente danneggiata. Non si registrano, invece, danni alle persone.