Dalla prossima stagione anche in Premier League ci sarà il fuorigioco semiautomatico . Voto all’unanimità in Inghilterra Il fuorigioco semiautomatico sbarcherà in Premier League , ora è arrivata anche ... (calcionews24)

Fuorigioco semiautomatico in arrivo nella Premier League: ecco come funzionerà - L'approvazione è arrivata nelle scorse ore: anche la massima serie inglese avrà la tecnologia già utilizzata nelle competizioni Uefa ...ilgiornale

Novità in Premier League: verrà introdotto il Fuorigioco semiautomatico - I 20 club di Premier League hanno votato all' unanimità per l' introduzione del Fuorigioco semiautomatico, che entrerà ufficialmente in vigore dopo la prima p ...news-sports

Anche in Inghilterra arriverà il Fuorigioco semiautomatico: i club votano all'unanimità - Sky Sports UK ha rivelato che i club della Premier League, al termine della riunione odierna, hanno concordato all'unanimità di introdurre il Fuorigioco semiautomatico ...tuttonapoli