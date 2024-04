Frenata su Angelucci Si complica la cessione dell’Agi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 aprile 2024) Potrebbero esserci problemi per il piano benedetto da Palazzo Chigi che avrebbe visto l’editore, deputato leghista e imprenditore nella sanità privata Antoniomettere le mani sull’agenzia di stampa Agi. Le proteste dei giornalisti contro l’acquisizione da parte del gruppo(proprietario di Libero, Il Tempo e Il Giornale) e i dubbi del ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti hanno incagliato la trattativa che avrebbe dovuto portare ladella seconda agenzia di stampa in Italia per un cifra introno ai 7 milioni di euro, subito recuperati da 4,5 milioni che Eni era disposta a concedere in inserzioni pubblicitarie spalmate in tre anni e poco più di 3 milioni di euro garantiti dal bando del governo per il 2024. Eni avrebbe comunicato all’editoreche la vendita ...