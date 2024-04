Fratte | incidente stradale nella notte | centauro ferito

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ancora una volta, un. Un nuovo sinistro si è verificato questa, in via Wenner. Unè rimasto, fortunatamente non in modo grave, ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Salerno con un’ambulanza e i carabinieri di Mercato San Severino. Resta ancora da stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Infatti, non si sa ancora con certezza se ilpossa essere caduto da solo dalla moto o se, come sembra più probabile, sia stato investito da un’auto. Segui ZON.IT su Google News.

