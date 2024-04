Fratelli d’Italia vuole il carcere per i giornalisti | fino a quattro anni e mezzo per diffamazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un emendamento did'Italia al ddl sullaprevede il- in alcuni casi per le condanne per. Sulla proposta è arrivata la levata di scudi dell'opposizione, e anche gli altri partiti della maggioranza hanno espresso dei dubbi.

Diffamazione, carcere per giornalisti. Un caso gli emendamenti FdI - Roma, 11 apr. (askanews) – Gli emendamenti presentati in commissione Giustizia al Senato dal relatore del disegno di legge sulla diffamazione, Gianni Berrino di Fratelli d’Italia, che non escludono la ...askanews

REGIONE/ D'EGIDIO:"TERAMO NON È LA CENERENTOLA D’ABRUZZO" - Oggi, con un misto di speranza e determinazione, desidero augurare buon lavoro all’unico Assessore Regionale della Provincia di Teramo, De Annuntis. Tuttavia, reputo essenziale sottolineare alcuni asp ...certastampa

Provincia. "Tana libero tutte!", FDI: “Spettacolo non educativo andato in scena nelle scuole" - Grosseto: “Siamo profondamente sconcertati da quanto sta avvenendo in quest’ultimo in alcune scuole della nostra provincia. Lo spettacolo finanziato dalla Provincia di Grosseto "Tana libero tutte!" an ...maremmanews