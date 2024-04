Frase razzista a Yamal | il provvedimento di Movistar a Burgos

(Di giovedì 11 aprile 2024) E’ arrivato il provvedimenti diplus nei confronti del ‘Mono’, l’ex portiere dell’Argentina e dell’Atletico Madrid e commentatore sportivo, coinvolto nelle polemiche per lanei confronti del calciatore Lamine: la collaborazione è stata interrotta. In una nota è stato annunciato il licenziamento con “carattere immediato” e “in esecuzione del codice interno di condotta”. La compagnia ha ribadito la sua “politica di tolleranza zero con ogni comportamento di discriminazione”. E ha segnalato di aver preso la decisione “dopo l’episodio di ieri sera, quando uno dei suoi collaboratori ha riversato in trasmissione un commento inadeguato sul calciatore Lamine”. Le scuse disi era scusato oggi due volte per ...

AGI - "Non ho detto nessuna frase razzista , questo è poco ma sicuro, sono molto sereno": è la precisazione di Francesco Acerbi al termine di una giornata turbolenta per il difensore dell'Inter, ... (agi)

Personaggi: vai alla sezione - Mourinho dice qualcosa, German ‘El Mono’ Burgos lo mette a tacere con la Frase di cui sopra: “Io non sono Tito (Vilanova, ndr), io ti stacco la testa”. Il riferimento dell’assistente di Diego Simeone ...gazzetta

“Tornatene nel tuo Paese”: gli insulti alla militante di Sinistra Italiana in un negozio di Crema - "Sono nata in Italia e in 30 anni questa è la terza denuncia che sporgo per razzismo", lo sfogo dell'esponente di Sinistra Italiana a Crema ...fanpage

OJ Simpson morto, il processo: dai guanti insanguinati (che lo scagionarono) ai nastri con gli insulti razzisti - I guanti si rivelarono troppo stretti per le mani di Simpson. Divenne celebre, al riguardo, la Frase dell'avvocato Cochran «if it doesn't fit, you must acquit» (se non calzano, dovete assolverlo).ilmessaggero