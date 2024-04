Francesca Fagnani | retroscena intervista Fedez | come stava davvero

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nel corso di un'rilasciata per il magazine Oggi,ha svelato alcuni altarini del suo lavoro a Belve su Rai2. La conduttrice si è soffermata, soprattutto, su quella che è stata l'più attesa di sempre, ovvero, quella fatta aandata in onda martedì 9 aprile scorso. Il pubblico è rimasto piacevolmente colpito da quell'incontro, specie perché le aspettative non sono state deluse. Laha fatto le domande giuste, che nessuno prima d'ora aveva osato fare, e l'ospite ha risposto senza risparmiarsi. Il rapper ha tirato fuori sia il suo lato divertente e irriverente, sia quello un po' più dolce e debole, sta di fatto che si è lasciando andare anche ad un pianto molto toccante quando ha parlato di tutta la situazione con Chiara Ferragni. Cosa ha ...