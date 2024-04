Francesca Fagnani | record di ascolti con Fedez | critiche da Selvaggia Lucarelli e Codacons

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha fatto di tutto per riuscire ad ospitarenella sua trasmissione “Belve”. Dopo l’annuncio della sua partecipazione, su Perizona.it

Fedez è stato ospite a Belve e come previsto ha parlato del rapporto incrinato con Chiara Ferragni , ma una cosa che ha detto a proposito di sua moglie ha stupito la conduttrice e il pubblico da ... (anticipazionitv)

È in arrivo una nuova interessante uscita editoriale. Parliamo di Mala. Roma criminale (SEM) il primo libro scritto da Francesca Fagnani , giornalista e conduttrice di successo del programma Belve in ... (screenworld)

Francesca Fagnani: «Il successo di Belve Mi mette ansia e mi fa lavorare il triplo. Vorrei dire a mia mamma che la amo tantissimo» - Il successo di Francesca Fagnani è un premio dopo ventanni di gavetta. Ma questo non l'ha cambiata. Continua a tenere i tacchi ben saldi per terra e preoccuparsi ancora se tutto ...leggo

Belve, Fagnani: "Ho visto un Fedez libero. Salvini Lacrime autentiche" - Francesca Fagnani parla di Fedez, che ha appena intervistato, facendolo anche piangere: «Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recup ...affaritaliani

Fedez a «Belve», Adriano Celentano gli fa i complimenti sui social e aggiunge: «Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara» - Moltissimi i commenti al post, che ha incassato il like dello stesso Fedez. I fan della coppia Ferragnez:«Adriano spiegagli tu, che ne sai qualcosa, come far durare un matrimonio» ...milano.corriere