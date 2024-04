Francesca Fagnani a ruota libera | “Vi dico come stava realmente Fedez”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 11 aprile 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La conduttrice e autrice della trasmissione Belve,, è stata recentemente intervistata dal settimanale Oggi, condividendo le sue riflessioni sul successo del programma televisivo. Tra le varie confessioni, non è mancata occasione di parlare di, ospite dell’ultima puntata e complice del recente picco di ascolti della trasmissione.su: “Sembra vivere un momento di libertà molto forte” “Ho paura di non essere all’altezza di quello che mi sta succedendo”. ...