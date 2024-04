Frana di Tavarnuzze | incubo finito Tornano a casa le famiglie sfollate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un po’ alla volta, leresidenti in via Cassia aallontanate dalle loro case in fretta e furia la sera del 27 marzo, stanno ricominciando a riprendere in mano la loro quotidianità. Alcune, quelle che vivono sul fronte strada, sono già rientrate in, dopo lacon caduta di massi avvenuta sul retro delle palazzine in cui vivono e che ha costretto all’evacuazione di urgenza di 25 persone e due attività. "Non mi sembra vero – racconta una delle residenti che ha dormito di nuovo nel suo letto, dopo giorni lontana da-. Siamo stati ospiti da parenti; avevamo paura di non rientrare a breve nei nostri appartamenti". Invece la corsa di Comune, Protezione civile, tecnici e operai e dei gestori dei principali servizi ha permesso di riportare almeno alcune delle ...