FOTO Tentano di occupare abusivamente una abitazione | decisivo l’intervento della Municipale

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nella giornata di ieri, ufficiali e agenti del Corpo di Poliziadi Benevento coordinati dal Comandante dott Pasquale PUGLIESE evitavano un'occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ACER Campania. Infatti, a seguito di segnalazione, gli operatori si portavano in pronto intervento in via Generale A. Marone, 7 – Rione Libertà dove era in corso un'infrazione tesa all'occupazione abusiva di una casa popolare. L'immobile posto sotto sequestro penale è ora a disposizioneProcuraRepubblica di Benevento. Seguiranno ulteriori indagini volte alla visualizzazione di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, eventualmente presenti sul posto, al fine di raccogliere elementi utili alle indagini per individuare rapidamente i responsabili ...