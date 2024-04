FOTO – Inter-Cagliari | nuova maglia speciale Paramount+! Logo iconico

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024) Perci sarà un’altra, dopo quelle per i Transformers e le Tartarughe Ninja. È l’ultima iniziativa legata allo sponsor– “Contro illa squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con ilStar Trek sul petto, in occasione dell’arrivo della quinta e ultima stagione della serie Star Trek Discovery in esclusiva su. Oltre allaHome, saranno in vendita anche le versioni Away e Third. Dopo le maglie speciali dedicate alla saga Transformers e alle Tartarughe Ninja,tornano con unacollezione dedicata ...