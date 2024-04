Forte irritazione | Emiliano manda in tilt la Schlein e il Pd | la nota che annuncia tempesta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) In Puglia è sempre più caos. Ormai è tutti contro tutti. E si sfalda così il campo largo e la sinistra tutta. Infatti ad aprire questa giornata pesantissima per il governatore Micheleè stato Giuseppe Conte che hato lo strappo in Giunta ritirando gli assessori: "Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi - spiega il leader pentastellato Conte in conferenza stampa nella sala stampa del Consiglio regionale della Puglia, a Bari -. Sono vicende da noi lontanissime. Non facciamo sconti" al centrodestra e a Giorgia Meloni" ma nemmeno "alle forze che operano all'interno del nostro campo politico. Non ci possono essere due pesi e due misure". E ancora: "Vogliamo dare un'assoluta scossa, è il momento di fare pulizia, tabula rasa. Oggi vediamo qui a Bari dilagare le erbacce della cattiva ...