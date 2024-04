Formula E | E-Prix Misano 2024 | programma e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’Italia al centro dell’universo elettrificato del mondo dei motori. Un doppio appuntamento nostrano che calamiterà certamente le attenzioni di tanti tifosi con un debutto straordinario all’interno del calendario della FE. In sostituzione di Roma, infatti, andrà in scena l’E-dellaE che vedrà impegnato tutto il Circus nel sesto e settimo round di questa Stagione 10. Ecco tutto quello che c’è da sapere suldella due giorni con orari e dove vedere in tv i vari eventi. Le parole di Maxi Gunther di Maserati, l’ultimo vincitore a Tokyo “È stato un weekend incredibile – queste le parole del pilota della Maserati, Maxi Gunther, dopo la bella vittoria ottenuta nell’E-di TokyoinE –. Siamo arrivati in ...