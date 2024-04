Formia Chiuso il centro diurno della coop Herasmus | taglio dei fondi del Comune – la denuncia politica

Roma, sfilza di irregolarità: Chiuso Hotel sull’Aurelia - Tante le violazioni riscontrate dagli uomini della Polizia locale di Roma Capitale nell'hotel già sottoposto a controlli e prescrizioni ...ilcorrieredellacitta

Promozione Lazio, i risultati della ventinovesima giornata per i gironi A, B, C, D - Si è conclusa la ventinovesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio.romatoday

Clamoroso a Formia, i giocatori arrivano allo stadio Washington Parisio e trovano Chiuso - Continuano i disagi causati dal caso Città di Formia. I calciatori della squadra del girone B di Eccellenza Lazio si sono trovati una sgradita sorpresa al loro arrivo allo stadio Parisio ieri mattina, ...romatoday