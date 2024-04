Formazioni ufficiali Viktoria Plzen-Fiorentina | andata quarti Conference League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ledi, match d’deidi finale di, in programma stasera alle 18.45. La squadra di Vincenzo Italiano vuole mettere subito in discesa il discorso qualificazione, ma non sarà facile sul campo dell’arcigna squadra ceca. I padroni di casa infatti concedono pochissimo, e in Europa non subiscono gol da ben 6 partite. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. LE: in attesa: in attesa SportFace.