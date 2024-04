Fonsai | Jonella Ligresti chiede 516mila euro per ingiusta detenzione | giudici si riservano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Più di mezzo milione dicome indennizzo o, in subordine 246milacome ‘risarcimento’ per il carcere patito e il clamore mediatico della vicenda. E’ la richiesta pronunciata dai legali di, figlia del costruttore Salvatore morto nel maggio del 2018, davanti aidella quinta sezione penale di Milano nell’istanza di riparazione per l’. Difesa dall’avvocato Lucio Lucia, la manager – presente in aula – fu arrestata il 17 luglio del 2013 a Sardegna, su richiesta della procura di Torino, per i reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo dell’allora galassia, la cui posizione fu ...