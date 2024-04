Fondi dalla Regione per il Palio Gran Galà di musici e sbandieratori

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nuovi sostegni alla principale manifestazione di Fucecchio. Anche quest’anno il Comune, grazie al progetto presentato dall’Associazione, si è aggiudicato un finanziamento. Stavolta a finanziare il principale evento è stata laToscana all’interno del bando per il sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica. Il contributo ammonta a sei mila euro, che vanno a sommarsi ai 17 mila ottenuti nel 2023 e ai 13 mila del 2022 dal ministero della cultura, e ad altri 10 mila dellanel 2021, per un totale di 46 mila euro che negli ultimi quattro anni sono stati destinati alla principale manifestazione cittadina. "Per il quarto anno consecutivo viene riconosciuta e supportata la nostra manifestazione e questo non può che essere motivo di orgoglio e soddisfazione – commenta l’assessore al...

Investe 40 milioni in Fondo Pitagora. In arrivo 800 posti letto per studenti - Nuovi posti letto per studenti in Padova, Modena e Pisa grazie all'accordo tra Cdp Real Asset Sgr e Finint Investment: investimento di 40 milioni nel Fondo Pitagora.quotidiano

Raccolte Fondi senza segreti - Gli enti del Terzo settore alla prova dei rendiconti per la raccolta Fondi. Con la predisposizione dei bilanci secondo gli schemi rigidi dell'art. 13 del dlgs 11/2017, gli Ets si devono anche ...italiaoggi

Comuni arruolati contro le frodi da Superbonus - Le risorse recuperate dalle frodi sul superbonus in un fondo ad hoc per l’edilizia e per le aree colpite da calamità naturali. In più sui controlli legati al superbonus arruolati i comuni che potranno ...italiaoggi