Fondazione Vassallo | ‘Maratea e la foca monaca’ per preservare l’ambiente marino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Maratea e lamonaca, presentato alla Camera dei Deputati il libro di Dario, Presidente dellaAngeloSindaco Pescatore Si chiamae laed è l’ultimo libro di Dario, presidente dellaAngeloSindaco Pescatore, presentato ieri a Roma alla Camera dei Deputati. Si tratta di una fiaba per bambini, ma destinata anche e soprattutto agli adulti, ambientata lungo le meravigliose coste della Basilicata, che ha un obiettivo principale: spingere la politica a completare l’istituzione di un’area marina protetta. Il libro è stato presentato alla presenza dell’attuale Vicepresidente della Camera Sergio Costa, già ministro ...

Nel trentesimo anniversario della morte di Don Peppe Diana, riconoscimento all’impegno per la Legalità e la Giustizia «È con profonda gratitudine e un senso di responsabilità rinnovato che ... (puntomagazine)

Tempo di lettura: 3 minuti alla Camera dei Deputati si terrà la presentazione ufficiale della favola “Maratea e la foca monaca“, opera di Dario Vassallo , evento programmato per il prossimo 9 aprile ... (anteprima24)

Carabinieri deceduti in un incidente nel salernitano, Sergio Costa: “Sentiamo profondamente il peso di questa tragedia e ci uniamo nel dolore” Carabinieri deceduti in un grave incidente. La ... (puntomagazine)

Camera Deputati: presentato ‘Maratea e la foca monaca’ di Vassallo - L’autore: ‘Una fiaba per bambini destinata soprattutto agli adulti. L’obiettivo principale è concludere l’iter per l’istituzione di un’area marina protetta a Maratea’ Si chiama ‘Maratea e la foca mona ...expartibus

Fondazione Vassallo: “Dalla camera dei deputati un appello per la protezione dell’ambiente marino di Maratea - Il Presidente della Fondazione Vassallo: “Una fiaba per bambini, ma destinata anche e soprattutto agli adulti. L’obiettivo principale è concludere l’iter per l’istituzione di un’area marina protetta a ...infocilento

Carabinieri morti, dimessa dall'ospedale la donna che li ha investiti: attesa per il controtest su alcol e droga - La 31enne, accusata di omicidio stradale per aver provocato l'incidente nel quale sono morti i due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, è stata dimessa dall'ospedale. Si attende, nel fra ...informazione