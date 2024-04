Fondali oceanici | 11 milioni di tonnellate di plastica | una minaccia in crescita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’inquinamento non è un problema solo sulla terra ferma, anche il fondo degli oceani è stato trasformato dall’uomo in una sorta di pattumiera. Secondo una ricerca dell’Università di Toronto, pubblicata sulla rivista Deep Sea Research, sul fondo degli sarebbero depositate fino a 11didi rifiuti di, concentrate soprattutto nelle aree intorno ai continenti. Con un uso dellache si prevede raddoppiato entro il 2040 capire come e dove viaggiano i rifiuti è fondamentale per proteggere gli ecosistemi.