“Flaminia” | intervista a Michela Giraud e Rita Abela | “Mi è capitato di essere travolta dalle critiche Oggi i social possono diventare un mezzo di denuncia come nel caso della tiktoker derisa in palestra”

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ci ha abituati a far ridere e ora però ci fa commuovere.esordisce alla regia con un film, “”, in uscita nelle sale l’11 aprile, che è davvero un piccolo gioiello. Un film in cui la comica si è ispirata alla sua storia vera raccontando il rapporto con sua sorella e l’autismo. Ad interpretareè la stessa. La vita di, una giovane che vive a Roma Nord non i suoi genitori, viene rivoluzionata quando Ludovica, la sua sorellastra autistica fa ritorno a casa. “” è un film che esplora l’importanza delle relazioni familiari e che affronta temi importanti e urgentil’autismo e il body shaming. “”,esclusiva a ...