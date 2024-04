Fiumicino | Ciclovia Tirrenica | tagli del nastro per la pista ai margini del Tevere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024- Il 12 Aprile verrà inaugurata laciclabile suidel, Via Portuense, altezza Parco Leonardo. – Il Sindaco, Mario Baccini, alle ore 11, aprirà ufficialmente laal pubblico e presenzierà la cerimonia inaugurale con ilo del. Saranno presenti il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. “L’apertura dellanel tratto sull’argine del fiume, da Parco Leonardo fino al confine con il Comune di Roma, rappresenta un passo significativo nella visione di una mobilità sostenibile per il territorio. Per il contesto ambientale in cui si sviluppa l’opera, trasforma il tracciato ...