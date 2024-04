Firmato accordo per gli assistenti di volo Lufthansa

(Di giovedì 11 aprile 2024) E' stato raggiunto unper glididi: come annunciato dal sindacato di categoria "Ufo", l'intesa di tre anni prevede per i 19 mila dipendenti aumenti retributivi graduali del 17,4% e il miglioramento di alcune indennità. E' stata concordato anche il pagamento di un premio di compensazione dell'inflazione di 3.000 euro appena possibile, riferisce l'agenzia Dpa ricordando che è previsto un referendum dai dipendenti sull'accettazione dell'. Il sindacato era partito chiedendo aumenti del 15% e una durata di 18 mesi e aveva organizzato uno sciopero il mese scorso.

