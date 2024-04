Firenze | un incontro sulla sensibilizzazione e tutela dell’acqua bene primario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 - L’acqua inquinata è un’emergenza per varie regioni italiane e come si è scoperto di recente anche grazie alle ricerche di Greenpeace e alle rilevazioni dell’Arpat, è un grave problema anche per la Toscana. Infatti, cinquanta associazioni e comitati hanno chiesto nei giorni scorsi alla Regione Toscana chiarimentipresenza di sostanze chimiche Pfas (composti Poli e perfluoroalchilici) molto pericolose per la salute. Si tratta di “inquinanti eterni e invisibili nell’acqua”, come scrive Giuseppe Ungherese, collaboratore di Greenpeace nell’omonimo libro pubblicato quest’anno da Altraeconomia. L’acqua è fonte di vita, elemento sacro e purificante nella tradizione induista, sia nelle pratiche dello yoga, sia nell’antica medicina ayurvedica, sia, come espressione artistica, nella danza classica indiana. Questi argomenti, oltre ...