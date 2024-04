Arrivano le nuove Tasse contro il turismo d?assalto. A Venezia debutterà il prossimo 25 aprile, Festa della Liberazione, il biglietto di ingresso di 5 euro: una tassa di entrata per i... (ilmessaggero)

Firenze, scoperto alla fermata della tramvia con un blocchetto di 50 biglietti falsi: denunciato - Firenze, 11 aprile 2024 – Alla fermata “Unità” della tramvia di Firenze un 56enne di origine albanese è stato scoperto dalla Polizia con un blocchetto di 50 biglietti dell’autobus falsi e 300 euro in ...lanazione

Firenze: ticket contraffatti, denunciato 56enne a Santa Maria Novella. Presunto rapinatore arrestato stanotte in via Baracca - La Polizia di Stato ha denunciato, nei pressi della Stazione Santa Maria Novella, un cittadino albanese di 56 anni accusato di falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto ...firenzepost

I Subsonica al Nelson Mandela Forum di Firenze con un concerto tecnologico tra presente e futuro - I Subsonica in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze, per presentare il nuovo disco, il decimo per la band, "Realtà aumentata" ...intoscana