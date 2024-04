Firenze | serata omaggio dedicata alla grande arte di Pellegrino Artusi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 - Al Teatro del Sale unadi, per ripercorrere la sua vita e per scoprire la magia delle sue ricette accompagnati da suoni e musiche radiofoniche. Appuntamento il 19 aprile alle ore 20. Prenotazione obbligatoria. A seguito delsuccesso dei Radiogialli con oltre 500 repliche, la Compagnia delle Seggiole, come già in altre occasioni, mantenendo l’impostazione radiofonica, rende, affascinante personaggio del quale è stato celebrato il centenario della morte nel 1911. L’ci ha aperto la strada per conoscere noi stessi e la nostra ...