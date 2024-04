Firenze | lega la compagna al letto per impedirle di uscire di casa Lei si libera e lo denuncia | arrestato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un 31enne albanese avrebbeto alla sua, quindi perdidile avrebbe anche portato via le chiavi. Arlo è stata la donna stessa, riuscita ciononostante a fuggire. Dopo essersi sta si è calata dalla finestra die si è presentata in stato confusionale alla stazione dei carabinieri di Legnaia, a, acta da alcuni passanti che l’avevano trovata per strada in lacrime. L’uomo è statopoche ore dopo. Ini carabinieri e hanno trovato e sequestrato una fune, probabilmente quella usata perre la ragazza. Le accuse a carico del 31enne sono di sequestro di persona e ...