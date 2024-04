Firenze | la presentazione del libro ‘Qualsiasi cosa accada’ da Giunti Odeon

"Perchè guariremo", l'ultimo libro di Speranza domani sarà presentato in Regione a Firenze . Un incontro tenuto nascosto a tutti, pubblico e politici (non del pd) (ilgiornale)

“L’ultimo Padrino. Vita, morte e crimini di Matteo Messina Denaro”: la presentazione del libro a Savona - Appuntamento venerdì 12 aprile alle 18 alla libreria Ubik: l’autore Luca Ponzi dialogherà con il giornalista Marco Gervino ...ivg

"Candidiamo l'Empolese Valdelsa a capitale della cultura": la proposta di Pavese (Mnc) - Durante la sua presentazione a candidato a sindaco per il progetto civico-politico Monteluponelcuore Federico Pavese ha lanciato una proposta d’area che ...gonews

"Quello che gli studenti non dicono", Gaetano Cotena presenta il suo libro in Feltrinelli - Appuntamento in libreria giovedì 11 aprile con la presentazione di "Quello che gli studenti non dicono" scritto dallo psicoterapeuta e docente Gaetano Cotena per fornire strumenti preziosi a ...veronasera