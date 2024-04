Firenze | debutta lo spettacolo tratto dal libro di Agnese Pini ‘Un autunno d’agosto’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 - “Und’agosto” è ilin cui la giornalista e scrittrice- direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif - ha ricostruito uno degli eccidi nazi-fascisti meno conosciuti, ma non per questo meno feroce. Una storia che ora esce dalle pagine per diventareteatrale, in prima nazionale venerdì 12 (ore 21) e sabato 13 aprile (ore 18) al Mad – Murate Art District di. La riduzione teatrale è a cura di Elena Miranda, regia di Luisa Cattaneo, in scena insieme a Gabriele Giaffreda, musiche dal vivo di Madoka Funatsu. Una messinscena essenziale, evocativa, impreziosita dalle atmosfere sonore della fisarmonica, a dare risalto a un testo già potente per la storia dei suoi protagonisti. Estate 1944. Lungo la Linea gotica ...