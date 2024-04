Firenze | aggredita e legata al letto dal compagno Si cala dalla finestra e chiede aiuto Arrestato l’uomo

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 11 aprile 2024) I carabinieri della CompagniaOltrarno hannoun uomo di nazionalità albanese, residente in Italia, classe 83, contestandogli i reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Nel tardo pomeriggio dell’8 aprile una ragazza, in stato confusionale ed in lacrime si è presentata presso la Stazione diLegnaia a seguito di una brutale lite con il ragazzo convivente, durante la quale sarebbe stata fisicamentealcon una fune, con l’obiettivo di impedirle di uscire di casa durante l’assenza delL'articolo proviene daPost.