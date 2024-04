Fipili Il punto sul nuovo svincolo L’odissea continua fino al 2028

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Altri 4 anni di passione. Per spezzare le catene della Fi-Pi-Li, sarà necessario aspettare (almeno) il. E’ questa la data che Autostrade ha indicato al presidente della Regione, Giani, per consegnare ildell’A1 che affiancherà l’attuale ingresso per il casello di Firenze Scandicci. La comunicazione venne data al nostro giornale proprio dal presidente , durante un sopralluogo sui lavori della superstrada. Il completamento dell’intervento che permetterà agli autotrasportatori di accedere all’A1 direttamente dalla viabilità ordinaria. In questo tempo dovrà essere portato a termine l’iter burocratico col progetto definitivo e quello esecutivo, oltre al completamento delle procedure autorizzative romane. Ne sono passati già almeno 5 dalla presentazione del progetto, fatta in pompa magna all’auditorium del centro ...