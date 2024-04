Fipe | consumi fuori casa a 92 miliardi | +5 | 8% i prezzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo le turbolenze del 2022, il 2023 è stato un anno positivo per il settore della ristorazione. Lo affermaConfcommercio nel Rapporto annuale. Il 2023 segna la definitiva ripresa del mercato deialimentaricon 92di euro, il 7% in più rispetto al pre Covid e 1,4 milioni di lavoratori dipendenti (+6,4% sul 2022). I, dice Lino Enrico Stoppani presidente-Confcommercio, sono cresciuti del 5,8% "tra i valori più contenuti a livello dei 27 Paesi della Ue". Il valore aggiunto del settore ammonta a 54di euro il 3,9% in più rispetto al pre Covid.